Ligue 1 : Le PSG s'impose sur le fil à Bordeaux (3-2)

Ce samedi soir pour la 13ème journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Bordeaux. Les Parisiens l'emportent sur le fil 3 à 2, grâce à un doublé de Neymar et un but de Kylian Mbappé.

Ils ont gagné 3 à 2 mais les Parisiens se sont fait peur ce samedi soir lors de la 13ème journée de Ligue 1. Tout avait pourtant bien commencé pour le PSG. Après un doublé de Neymar (26ème et 43ème minute) et un but de Kylian Mbappé, la victoire semblait assurée. C'était sans compter sur un réveil des Bordelais en deuxième mi-temps, avec deux buts, signés Alberth Elis et M'Baye Niang.

Hommage à Marília Mendonça

Neymar a rendu hommage à son amie, Marília Mendonça, tuée hier soir dans un crash d'avion. Après son premier but, le Brésilien a soulevé son maillot. En dessous, il portait un T-shirt sur lequel on pouvait notamment lire "je serai ton éternel fan".

Avec cette victoire, le PSG reste en tête du championnat.