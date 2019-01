Ligue 1 - Vitorino Hilton : "Parfois, j'oublie que j'ai 41 ans"

Montpellier, France

"Je me demande comment je fais." Quand le capitaine du Montpellier Hérault raccrochera-t-il les crampons ? Personne ne le sait et visiblement même le principal intéressé ne se pose pas encore la question. L'éventualité de le prolonger une nouvelle fois se pose au regard des bonnes performances du joueur depuis le début de saison (16 titularisations). Le défenseur pailladin est revenu ce vendredi sur la situation personnelle au club puisque son contrat arrive à son terme à la fin de la saison.

"Je finis la saison et je verrai bien. Je me sens très bien, j'ai envie de continuer. Aujourd'hui, ça ne dépend pas que de moi. Physiquement franchement je suis encore bien et des fois je me demande comment je fais. Certains estiment que je vais moins vite sur le terrain mais moi je prends des raccourcis."

Une expérience au service du vestiaire

Au club depuis la saison 2011/12, Vitorino Hilton est le joueur le plus âgé et le plus expérimenté du vestiaire. Mais pas de quoi mettre la pression sur les épaules du défenseur brésilien : "Parfois, j'oublie que j'ai 41 ans. Je pense que ça m'aide à continuer. À Nantes, Nicolas Cozza fêtait ses vingt ans. Ce jour-là je me suis dis "oula", j'ai pris conscience que j'avais 21 ans d'écart avec lui."

Montpellier se déplace à Dijon dimanche pour la 20e journée de Ligue 1. Le match sera à vivre en direct sur France Bleu Hérault à partir de 16h30.