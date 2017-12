Metz, France

Ecoutez le match en direct sur France Bleu Lorraine avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit

Ce derby de l'Est est très attendu par les supporters des deux villes, rivaux historiques. Metz et Strasbourg ne se sont plus affronté en Ligue 1 à St Symphorien depuis le 6 octobre 2007. Le duel avait tourné à l'avantage des alsaciens (2-1).

#FCMRCSA Jour de derby ! Les couleurs du GRAND EST : pic.twitter.com/E87hpQNAGJ — Symph' ☨ (@Symphorien57) December 20, 2017

Objectif maintien - TOME 19

« Le Saint Çanevaurien »



Un stade, à priori. Un public, peut-être. Une équipe, pas tout à fait. Un derby, un vrai. Metz. Strasbourg. Huit longues années que nous n’avions plus mis nos pieds dans ce dépôt.#FCMRCSApic.twitter.com/oBw9f77Cpi — Jimmy 🥨 (@mille906) December 20, 2017

De leur côté, les alsaciens, pointe à la 9e place du classement, et restent sur une impressionnante série de 6 matchs consécutifs sans défaite. Mieux, ils ont remporté leurs 3 dernières rencontres, dont un succès de prestige face au PSG (2-1). Le RCSA, de retour dans l'élite, reste la seule équipe a avoir fait tomber l'armada parisienne cette saison. Une dynamique plus qu'intéressante dans l'optique du maintien qui reste l'objectif affiché du Racing.

Avant cette rencontre qui doit conclure la phase aller de cette saison 2017-18, les Grenats occupent toujours la dernière place du classement. Mais leur deuxième victoire de la saison à Montpellier (1-3) lors de la journée précédente a remonté le moral des messins qui restaient déjà sur un match nul (1-1) face à Rennes. Les hommes de Frédéric Hantz ont l'ambition de finir en beauté cette année 2017, et regagner le cœur de certains supporters qui vivent mal cette première partie de saison cauchemardesque (2V, 2N, 14D).

Bienvenue sur francebleu.fr pour vivre la 19e journée de Ligue 1 et le derby de l'Est et les retrouvailles entre le FC Metz et Strasbourg, au stade Saint-Symphorien. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h50.