Ligue 1 : vivez en direct OGC Nice - Bordeaux sur France Bleu Azur

Nice, France

L'OGC Nice doit confirmer sa victoire contre Reims ce vendredi soir avec un deuxième match de suite à l'Allianz Riviera. Après un mois d'Octobre noir (4 défaites), le Gym a entamé sa guérison face au Champenois mais la plaie reste ouverte et les supporters l'ont rappelé avec les sifflets qui ont accompagné les joueurs à la fin de la rencontre. La réconciliation passe donc par un match abouti ce vendredi soir, surtout au niveau de l'attitude et de la manière. "On doit retrouver nos valeurs", disait Malang Sarr avant la rencontre.

Pour battre des Girondins qui restent sur deux victoires de suite, Patrick Vieira peut compter sur les retours de Adam Ounas et Stanley NSoki. Après plus d'un mois d'absence, les deux hommes vont amener des solutions en attaque et en défense. Au milieu, Adrien Tameze revient aussi dans le groupe après sa mise à l'écart contre Reims. Et forcément si des joueurs reviennent, d'autres sortent du groupe. Les milieux Boudaoui et Thuram font les frais d'un secteur un peu bouché quand il est complet. Le défenseur Andy Pelmard n'a pas non plus été convoqué, alors qu'il a été sélectionné jeudi pour la 1ere fois en Équipe de France espoirs. Enfin l'attaquant Alexis Claude-Maurice est le seul joueur forfait (mollet).

OGC Nice - Bordeaux : match à vivre dès 20h30 en direct sur France Bleu Azur avec l'avant-match. Coup d'envoi 20h45.