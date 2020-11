Ligue 1 : vivez FC Nantes - FC Metz sur France Bleu Lorraine

Invaincu depuis sept rencontres et plus de deux mois, le FC Metz se rend à Nantes pour la 11e journée de Ligue 1. Comme chaque match des Grenats, Vivez le sur France Bleu Lorraine et commentez leur prestation en direct.