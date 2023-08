Ligue 1 : vivez le déplacement des Aiglons à Lorient sur France Bleu Azur

Privé de retrouvailles la saison passée avec Lorient, alors qu'il n'était que prêté à Nice, Terem Moffi va bien pouvoir fouler la pelouse du Moustoir ce dimanche avec le maillot rouge et noir sur les épaules. Après avoir scoré 35 fois à Lorient (dont 17 buts au Moustoir), le Nigérian est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du Gym (25 millions d'euros).

Farioli compare Moffi à Lukaku

Et si Régis Le Bris aurait pu retrouver son buteur sur la Côte d'Azur cet été, c'est bien l'Italien Francesco Farioli qui profite des qualités du numéro 9, qu'il compare à un autre grand attaquant européen. "Avant d'arriver à Nice, j'avais déjà vu beaucoup de matchs de Terem, c'est un attaquant puissant, rapide, qui attaque les espaces libres, un peu comme Lukaku dans l'utilisation du ballon."

Laborde / Moffi : 20 buts à eux deux depuis janvier

Des qualités qui se marient très bien avec celles de son compère de l'attaque Gaëtan Laborde, à l'image du premier but de la saison vendredi dernier contre Lille inscrit par Laborde après un service parfait de... Moffi. "C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, on parle le même football.. On peut toujours faire mieux mais c'est déjà très bien je trouve et ça se ressent dans les stats." Effectivement depuis l'arrivée de Moffi à Nice en janvier dernier, les deux attaquants ont marqué 20 des 32 buts Niçois (9 pour Moffi / 11 pour Laborde).

Boga forfait, 5 absents à Lorient

Le troisième larron de l'attaque est en revanche forfait pour ce premier déplacement. Touché à la cuisse, l'Ivoirien n'est pas dans le groupe, tout comme Claude-Maurice (mollet) et Schmeichel (instance de départ). Farioli devrait titulariser Sofiane Diop sur le côté gauche de l'attaque et confirmer Youssouf devant la défense, lui qui peut coulisser en défense. Du côté de Lorient, Régis Le Bris doit également se passer de cinq joueurs. Boisgard, Kari, Igor Silva et la recrue Tosin sont blessés alors que Benjamin Mendy, arrivé libre cet été après avoir été acquitté en Angleterre des accusations de viol, continue sa préparation.

