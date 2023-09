Ligue 1 : vivez le derby AS Monaco - OGC Nice sur France Bleu Azur

De Paris à Monaco les Aiglons voyagent en haute altitude en ce moment. Vainqueur solide au Parc des Princes, le Gym espère confirmer à Louis 2 même si l'adversaire semble encore plus coriace en ce début de saison. Leader du championnat, invaincu, meilleure attaque (15 buts marqués), Monaco a de quoi faire peur mais a aussi montré des failles à Nantes (3-3) ou à Lorient (2-2) la semaine dernière. "C'est vrai que Monaco encaisse beaucoup de buts en début de match," n'a pas manqué de souligner Farioli cette semaine. "Nous devons donc être très vite concentré pour livrer une grande bataille".

"Marcher sur l'eau" tout en "gardant les pieds sur terre"

Lui qui a voulu détourner les projecteurs, braqués sur l'Italien depuis la victoire au Parc. "C'est le résultat de tous les salariés du club, staff technique, médical, performance, il y a eu un travail d'une qualité exceptionnelle. Parce que c'est moi en conférence de presse qui récupère les éloges mais je veux remercier publiquement toutes ces personnes dans les coulisses." Une humilité qui doit trouver un prolongement sur le terrain. "On doit garder les pieds sur terre," confirme le gardien Marcin Bulka, qui aimerait quand même que cette victoire permette à ses coéquipiers de "marcher sur l'eau".

La défense et le banc de touche comme atouts à Nice

Meilleure défense de Ligue 1 (4 buts encaissés), invaincu et avec cette série positive de deux victoires de suite, le Gym a lui aussi des arguments pour faire la passe de trois. Avec notamment ce banc de touche en or massif. "C'est une des clefs dont on avait parlé avec Florent Ghisolfi cet été," se félicite Farioli, qui bénéficie de postes doublés dans son effectif et de profils différents pour trouver des solutions chaque week-end. Le groupe sera d'ailleurs presqu'au complet pour ce 105e derby.

