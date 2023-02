Ligue 1 : vivez le derby AS Monaco - OGC Nice sur France Bleu Azur

Les Aiglons abordent le déplacement le plus court de la saison mais le plus difficile ces dernières saisons en Ligue 1. Si 20 kilomètres seulement séparent Nice de Monaco, il faut rembobiner près de neuf années d'archives pour trouver trace d'un succès du Gym au Stade Louis 2. On est en septembre 2014 et un certain Didier Digard se trouve sur la pelouse. "Oui je m'en souviens, je revenais de blessure et j'avais remplacé Carlos Eduardo à un quart d'heure de la fin," se rappelle celui qui est depuis devenu entraîneur des Aiglons.

Carlos Eduardo dernier héros niçois à Louis 2

Il remplace donc ce jour-là l'unique buteur du jour, d'un coup-franc malicieux, qui est resté dans les mémoires, et notamment la sienne. "Jamais je ne pourrai oublie ce but. J'avais bien frappé dans le ballon et c'était un beau but. Je me souviens être allé fêter ce premier but avec Nice avec tous les supporters," racontait cette semaine l'éphémère milieu brésilien aux caméras d'OGC Nice TV.

Depuis ? Cinq défaites et deux petits matchs nuls pour le Gym en Principauté. Il serait donc temps d'effacer ces années de disette, face à une équipe certes très en forme en Ligue 1, mais qui vient de prendre un coup sur la tête avec cette élimination en Europa Ligue jeudi après avoir jouer 120 minutes face à Leverkusen (2-3). "Je ne pense qu'il y aura de la fatigue," relativise Digard. "Vu le banc de touche de Monaco, ils ont de quoi faire tourner." En attaque c'est certain, en défense c'est moins sûr. En l'absence de Maripan, Vanderson et Aguilar, Philippe Clément pourrait être contrait d'aligner la même défense expérimentale que face aux Allemands jeudi avec le jeune Matsima sur le côté droit et l'ancien Aiglon Malang Sarr dans l'axe.

Le même XI qu'à Bollaert ?

Côté Niçois, toujours pas de Youcef Atal ni de Nicolas Pépé dans le groupe. Des absents de longue date, rejoints cette semaine à l'infirmerie par les deux jeunes défenseurs gauchers Melvin Bard et Mattia Viti, touchés à l'entraînement. "On s'entraîne très dur donc ça fait partie des risques d'avoir quelques bobos," explique Digard. Conforté sur le banc rouge et noir jusqu'en fin de saison, le coach pourrait remettre la même équipe qu'à Lens avec cette défense à cinq où Antoine Mendy et Jordan Lotomba seraient chargés d'animer les côtés et Ndayishimiye incorporé dans la défense centrale. Le seul changement par rapport à Bollaert pourrait être la titularisation de Moffi à la place de Diop en attaque. Le Nigérian n'a toujours pas marqué après trois rencontres sous le maillot niçois mais son entraîneur est convaincu de l'apport de son attaquent et ne cesse de saluer son apport à l'entraînement.

