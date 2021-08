Ligue 1 : vivez le derby OGC Nice - Marseille en direct sur France Bleu Azur

Même s'ils ont l'habitude de se faire entendre sur leur banc, Christophe Galtier et Jorge Sampaoli vont devoir forcer encore plus sur la voix ce dimanche soir. L'Allianz Riviera est pleine à craquer pour ce derby de la Méditerranée entre l'OGC Nice et l'OM et l'attente est immense chez les supporters rouges et noirs. Privés de stade et d'émotions depuis un an et demi, ils ont pu s'échauffer gentiment face à Reims (0-0) en ouverture du championnat. Ils vont cette fois pousser très fort derrière les Aiglons en clôture de cette 3e journée de Ligue 1.

L'OM alterne le show et le froid

Les deux équipes affichent globalement le même bilan après deux journées, avec une victoire et un nul mais le Gym semble monter en puissance et affiche plus de solidité que l'OM, fébrile par séquences à Montpellier (3-2) et face à Bordeaux (2-2) la semaine passée. Tantôt renversant dans l'Hérault, tantôt (presque) renversé au Vélodrome, le Marseille de Sampaoli se cherche encore et attend du renfort alors que Benedetto est parti et que Caleta-Car et Radonjic sont en salle d'attente pour un départ. Marseille est en plus privé de Balerdi (suspendu) ce dimanche.

OGC Nice - Marseille à vivre sur France Bleu Azur

Nice avec les mêmes qu'à Lille

Du côté de Nice, pas de changement par rapport à l'équipe qui s'est imposé 4-0 à Lille le week-end dernier. On retrouve le même groupe de 21 Aiglons pour tenter d'enchaîner un 2e succès de gala.