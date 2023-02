Ligue 1 : vivez le derby OM - OGC Nice sur France Bleu Azur

Onze Aiglons face à 65.000 Marseillais. Voilà le défi à relever pour la bande à Digard, une nouvelle fois privée de ses supporters pour ce derby de la Méditerranée mais qui a pu emmagasiner les ondes positives samedi lors du dernier entraînement. Face à des Olympiens qui viennent de remporter neuf de leur dix derniers matchs (toutes compétitions confondues), le Gym ne veut surtout pas baisser les yeux et compte bien poursuivre sa propre série d'invincibilité, portée à quatre matchs après le beau succès à Lens mercredi.

Moffi sur le grill

Trois clean-sheet de suite, un Laborde buteur et décisif, la première de Moffi... voilà des raisons d'y croire et surtout de ne pas rater ce derby qui s'annonce bouillant. Notamment pour vivre ces premiers pas de Terem Moffi en rouge et noir, lui qui aurait pu porter fouler la pelouse du Vélodrome avec d'autres couleurs sur le dos s'il n'avait pas été à ce point convaincu par les mots de Florent Ghisolfi. Les Marseillais n'ont pas digéré ce choix. Et l'accueil promet d'être salé pour l'ancien Merlu.

Boudaoui et Todibo bien présents

Sur la feuille de match il y aura également Jean-Clair Todibo et Hicham Boudaoui. Sortis sur blessure dans le Pas-de-Calais, les deux hommes étaient présents lors du dernier entraînement, sans gêne apparente, et ils postulent à une place de titulaire. Marseille évolue dans le même système que Lens alors Digard pourrait être tenté de remettre en place cette défense à cinq. Seuls Nicolas Pépé et Youcef Atal manquent à l'appel.

