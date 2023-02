Ligue 1 : vivez le duel d'invincibles entre l'OGC Nice et Reims sur France Bleu Azur

Comme on se retrouve ! Un mois après un premier affrontement (0-0), Nice et Reims se retrouvent déjà pour le match retour. "On en peut pas dire que ça nous facilite la préparation du match. Beaucoup de rencontres se sont jouées depuis ce match aller," relativise Didier Digard. Ce qui n'a pas changé, c'est l'invincibilité des deux jeunes entraîneurs. Will Still en est à treize matchs sans perdre en championnat depuis qu'il a pris la place d'Oscar Garcia mi-octobre. Didier Digard se content de cette série de six matchs et surtout de ces quatre victoires de suite.

ⓘ Publicité

loading

Des titulaires qui brillent, des remplaçants qui marquent

"On a très envie de poursuivre notre série donc ça laisse peu de place à la série de Reims. A part le match nul," glisse le malicieux Digard, qui a changé la mentalité de l'équipe en quelques semaines. "On ne peut pas rentrer sur le terrain en pensant qu'on peut perdre un match. Bien sûr que ça va arriver. Je ne connais aucune équipe qui a gagné les 38 journées. Il faut surtout penser à la progression, c'est tout ce qui nous intéresse."

À réécouter Billal Brahimi : Plutôt trois que Troyes

Cela tombe bien, la progression est partout depuis sa prise de poste. Derrière les Aiglons sont restés imperméables quatre fois en six matchs et devant ils ont réussi à inscrire 14 buts, alors que c'était le (gros) point faible de la première partie de saison. Six de ces 14 buts ont été inscrits par des remplaçants sortis du banc. Comme Billal Brahimi, double buteur face à Ajaccio. "J'ai eu une discussion avec le coach qui m'a rassuré sur mes qualités et sur mon utilisation. Du coup maintenant quand je rentre je sais exactement quoi faire." Un management qui colle avec ce vestiaire qui avait besoin de confiance et d'ondes positives après ces premiers mois difficiles. "Il nous permet de nous lâcher," confirme le revenant Jordan Lotomba. "Le staff est en train de mettre en place un plan très sérieux et on sent que c'est beaucoup mieux."

Deux cadres absents à Reims

Du mieux dans l'état d'esprit, dans le jeu et maintenant au classement. En cas de cinquième victoire de suite, le Gym remonterait provisoirement à hauteur de Lille à la 5e place. Tout simplement impensable au moment où Didier Digard s'est assis sur le banc niçois, avec douze points de retard sur ce Top 5. En face, le Stade de Reims ne perd pas mais ne gagne qu'un match sur deux alors il stagne à la 10e place. Et il est en plus privé de deux joueurs essentiels dans le système défensif de Will Still. Marshal Munetsi (lésion au psoas) et Emmanuel Agbadou (ischios) ne sont pas du déplacement. Retour en revanche de Van Bergen. Côté Niçois, toujours de Youcef Atal, Marcin Bulka et de Nicolas Pépé, blessés depuis plusieurs semaines. Le latéral anglais Joe Bryan est touché au mollet et ne sera pas non plus de la partie.

loading

loading

loading