Ligue 1 : vivez le match Angers - OGC Nice sur France Bleu Azur

Si les Aiglons ont la tentation de partir en Anjou la fleur au fusil, face au cancre de la Ligue 1, ils doivent se souvenir que la dernière victoire du Sco c'était face au Gym au match aller. Une éternité pour Angers, qui a ensuite enchaîné une série historique de treize défaites de suite en championnat. Et même si le club file vers la Ligue 2, avec ses quatorze points de retard sur le premier non-relégable, Didier Digard estime que les Angevins auront forcément une réaction d'orgueil d'ici la fin de la saison. "Ils vont vouloir montrer de la fierté je pense, mais je ne suis pas dans leur tête. Aucune chance que mes joueurs prennent ce match à la légère. Ce n'est pas du tout ce que je veux diffuser et ce que je vois à l'entraînement."

ⓘ Publicité

loading

Six points de perdus sur les trois derniers matchs

Après une fin d'hiver très chargée, le coach du Gym a pu travailler avec son groupe pendant cette trêve. "On veut rester dans ce qu'on fait ces dernières semaines. Cette série d'invincibilité c'est bien mais sur deux matchs je préfère en gagner un et en perdre un que faire deux matchs nuls. Il faut qu'on prenne des points." Après trois matchs nuls de suite et six points de perdu dans la course à l'Europe, l'objectif est donc bien de retrouver le goût de la victoire à Angers pour éviter de laisser filer ce Top 5, à six points avant le début de cette 29e journée. "Oui on a l'obligation de gagner mais ce n'est pas non plus une question de vie ou de mort," relativise le coach du Gym.

Diop et Atal encore absents

Cette trêve internationale n'a pas permis de soigner tous les bobos et le Gym sera encore privé de Sofiane Diop (genou), Jordan Lotomba (cheville), Hicham Boudaoui (hanche) et Youcef Atal (ischios). En revanche Melvin Bard, Antoine Mendy et Youssouf Ndayishimiye sont rétablis et pourraient être tous les trois titulaires ce dimanche face à des Angevins qui ont perdu 22 de leur 28 matchs de championnat cette saison. Une situation qui attriste Nicolas Pépé, formé en Anjou. "Je les ai vu jouer contre Lens, ils n'ont pas été mauvais du tout. C'est mon club formateur, je suis très peiné de les voir dans cette situation." Un attaquant qui revient en forme au bon moment après deux mois d'absence. "Oui je suis à 100% pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs." On pourrait d'ailleurs voir pour la première fois l'association Moffi - Laborde - Pépé. Attention danger pour Angers !

loading

loading

loading