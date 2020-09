Ligue 1 : vivez le match Bordeaux - OGC Nice en direct sur France Bleu Azur

Comme la semaine dernière face au PSG, les Aiglons sortent les crampons à l'heure du déjeuner. Le Gym est en déplacement à Bordeaux ce dimanche (13h) pour relever la tête après ces deux défaites d'affilée à Montpellier (3-1) et contre les Parisiens (0-3). Patrick Vieira a encore réclamé cette semaine plus d'agressivité sur la pelouse, "avec et sans ballon". Le coach niçois récupère en tout cas des forces vives pour cette rencontre puisque Kasper Dolberg et Alexis Claude-Maurice font leur retour dans le groupe.

Deux équipes qui doivent mieux faire

Juste derrière Nice au classement avec cinq points en quatre journées, Bordeaux est également sur une mauvaise pente. Battu à Lens (2-1) à l'issue d'un "non-match" la semaine dernière, les Girondins se savent attendus à domicile, même si la rencontre sera encore à huis clos. Le Matmut Atlantique sera donc encore moins hostile que d'habitude, alors que le Gym est plutôt à l'aise ici depuis l'inauguration du stade en 2015.