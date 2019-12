Ligue 1 : vivez le match Brest - Nice en direct sur France Bleu Azur

Nice, France

La Bretagne, ça vous gagne ? Ce pourrait être le nouveau dicton du Gym en cas de victoire ce samedi soir à Brest, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Les Aiglons viennent d'enchaîner six défaites loin de l'Allianz Riviera mais la dernière fois qu'ils sont repartis d'un déplacement avec les valises pleines, c'était déjà en Bretagne, à Rennes, le 1er septembre dernier (2-1). Une victoire qui plaçait à l'époque l'OGC Nice sur le podium de la Ligue 1. Une éternité...

Depuis, le Gym alterne entre le bon et le (très) mauvais. Après la victoire face à Metz (4-1) samedi dernier, les hommes de Patrick Vieira seraient bien inspirés de confirmer ce samedi soir pour enfin décoller au classement. En cas de succès, ils pourraient basculer dans la 1ere partie du classement, avant de recevoir la lanterne rouge Toulouse la semaine prochaine à l'Allianz Riviera, pour le dernier match à domicile de l'année.

Embouteillage au milieu !

Pour cette rencontre, l'entraîneur a convoqué (presque) tous ses joueurs valides. Si Pelmard, Hérelle et Atal sont blessés, on retrouve Adrien Tameze dans le groupe, après avoir été écarté pendant quatre rencontres. Le milieu de terrain est d'ailleurs très fourni avec sept joueurs pour trois postes, voire même huit si on tient compte du dernier match face à Metz, durant lequel Patrick Vieira avait aligné Adam Ounas au cœur du jeu. Les choix du coach, les compos, les enjeux et l'ambiance à Francis le Blé, voilà le programme de l'avant-match dès 19h45 sur France Bleu Azur. Coup d'envoi de Brest - Nice à 20h.