Ligue 1 : vivez le match FC Nantes - OGC Nice sur France Bleu Azur

Quel onze pour réaliser la passe de onze ? Invaincu à l'issue de ses dix premiers matchs comme entraîneur des Aiglons, Didier Digard aborde ce dimanche un deuxième déplacement en trois jours. Direction la Beaujoire pour affronter le FC Nantes, un adversaire qui reste sur trois défaites en Ligue 1. Le Gym doit en profiter pour continuer de recoller à ces places européennes. Et pour faire tourner son effectif ? Pas sûr. "Moi je veux gagner des matchs. Du coup je mettrai la meilleure équipe possible," répond Digard quand on l'interroge sur un possible turnover.

Ramsey de retour, Atal forfait

Seuls deux Aiglons ont joué toutes les minutes avec Digard : le capitaine Dante, qui sera suspendu jeudi au match retour, et qui devrait du coup enchaîner, et le gardien Kasper Schmeichel, performant en 2023 et que le coach a maintenu dans le but en Europe malgré le retour de Bulka. Alors le numéro deux polonais aura-t-il sa chance en Ligue 1 face à Nantes ? Ce sera une des questions de ce match. Si Bard pourrait retrouver sa place à gauche de la défense, on ne reverra pas Youcef Atal dans le costume de titulaire. L'Algérien est une nouvelle fois touché à la cuisse et forfait pour ce déplacement. Contrairement à Aaron Ramsey, de retour dans le groupe après sa blessure aux ischios contractée dans le derby à Monaco.

Nantes pas encore sauvé en Ligue 1

En face, pas de Guessand ni de Delort. Les deux attaquants nantais, prêtés par le Gym, sont privés de retrouvailles en raison d'une clause imposée par l'OGC Nice. Antoine Kombouaré doit aussi se passer des défenseurs Charles Traoré et Quentin Merlin. Les Nantais attendent surtout leur demi-finale de Coupe de France face à Lyon mi-avril et doivent garder leur distance sur la zone rouge.

