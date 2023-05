Ligue 1 : vivez le match Montpellier - OGC Nice en intégralité sur France Bleu Azur

De héros à l'Hérault. Didier Digard aura tout connu depuis sa prise de fonction début janvier. De ce premier carton 6-1 face à Montpellier à la maison le 11 janvier, à ce dernier déplacement à la Mosson ce samedi, le Gym a d'abord avancé très vite pour se rapprocher à quatre petits points du top 5 au début du printemps après le nul face à Auxerre. Puis il a sérieusement ralenti au pire moment et remporté seulement deux matchs sur les 11 dernières journées. 31 points pris en 19 matchs, le bilan comptable est honorable mais l'impression reste mitigée. L'élimination en Europe exacerbe évidemment le sentiment d'échec.

Duel pour finir dans la première partie du classement

Il serait total si le Gym finissait dans la deuxième partie du classement, ce qui n'est plus arrivé depuis 2015. Huit ans plus tard, le décors a bien changé mais le flou reste total pour ces Aiglons qui s'avance vers l'été à tâtons. Difficile de savoir qui sera là à la reprise alors autant rester concentré sur ces deux derniers matchs pour soigner les apparences. Remonté à la 12e place grâce au travail du revenant Michel Der Zakarian, Montpellier vise justement la première partie du tableau pour confirmer sa belle deuxième partie de saison. Trois victoires sur les cinq dernières journées, un carton à la Beaujoire (3-0) le week-end dernier, le MHSC va vouloir terminer sur une belle note pour la dernière à la Mosson.

Six absents à la Mosson

Pour ce déplacement Didier Digard est privé de six joueurs. Pépé (genou), Youssouf (genou), Viti (cheville), Bryan (cheville), Ramsey (mollet) et Thuram (ischios) en ont probablement terminé avec leur saison. L'occasion de revoir Amraoui dans le groupe par exemple. Et sans doute Sofiane Diop titulaire pour la première fois depuis sa blessure début mars.

