Ligue 1 : vivez le match Montpellier - OGC Nice sur France Bleu Azur

Deuxième déplacement d'affilée pour les Aiglons. Après la victoire à Strasbourg il y a deux semaines (2-0), ils jouent cette fois à Montpellier, face à un adversaire battu à Rennes (2-1) pour son entrée en lice en championnat. Six points séparent donc les deux équipes au coup d'envoi mais les hommes de Michel Der Zakarian sont redoutables à domicile. Le Gym en sait quelque chose. Battus l'an dernier (2-1) alors qu'ils étaient sur le podium de la Ligue 1 à la même époque, les Aiglons restent sur trois défaites d'affilée à la Mosson.

Retour d'Atal à Nice, Delort et Hilton dans le groupe à Montpellier

Pour cette rencontre, les deux entraîneurs récupèrent des joueurs importants. Atal, Claude-Maurice et Maolida côté Niçois. Delort, Hilton, Cozza et Mavididi côté Montpelliérain. Amine Gouiri est lui aussi bien présent après ses deux matchs en équipe de France espoir. Coup d'envoi de la rencontre à 17h, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié.