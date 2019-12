Ligue 1 : vivez le match Nice - Metz en direct sur France Bleu Azur

Nice, France

Si Patrick Vieira assure qu'il a toujours la confiance de ses dirigeants, l'entraîneur niçois sait qu'une défaite face à Metz ce samedi soir à l'Allianz Riviera pourrait le mettre dans une position très inconfortable. Le Gym n'est que 14e de Ligue 1 et a perdu la moitié des 16 matchs disputés cette saison. La faute aux blessures et aux suspensions s'est défendu coach Vieira vendredi. La faute aussi à un fond de jeu inexistant et à une fébrilité défensive étonnante quand on se souvient que les mêmes hommes avaient permis aux Aiglons de terminer sur le podium des meilleures défenses du championnat la saison passée.

Pour cette rencontre face à Metz, Patrick Vieira récupère son capitaine Dante, suspendu mercredi à Saint-Etienne. Il pourra compter aussi sur Adam Ounas, qui a récupéré de sa lésion musculaire contracté face à Angers. En face, les Messins sont privés de leur gardien titulaire Alexandre Oukidja, touché à la tête face à Rennes mercredi (0-1). C'est son remplaçant Paul Delecroix (31 ans) qui sera titularisé pour la 1ere fois de la saison. Le milieu Victor Angban est lui aussi forfait (malade) et Kevin N'Doram en phase de reprise.

Le Gym doit se replacer avant la trêve hivernale

En cas de victoire, le Gym pourrait se replacer au classement avant les deux derniers matchs avant la trêve hivernale (Brest et Toulouse). A 6 points de Bordeaux (4e) et 5 points seulement devant Metz (18e), les Aiglons savent qu'ils sont au milieu du guet. A eux de ramer du bon côté pour éviter de couler.

OGC Nice - Metz, match à vivre dès 19h45 sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires. Coup d'envoi 20h.