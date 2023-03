Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - AJ Auxerre en direct sur France Bleu Azur

Attention au bug bourguignon ! Alors que le Gym reste sur une série impressionnante de 6 victoires et 2 nuls depuis la prise de fonction de Didier Digard, il faut se méfier de cette équipe de l'AJ Auxerre, invaincue depuis quatre matchs et qui vient de s'imposer face à Lyon et à Lorient. Une adversité sans doute plus coriace qu'il n'y paraît alors que l'AJA est 16e au classement et joue le maintien. Le promu progresse et se met au niveau de la Ligue 1 après des débuts difficiles. D'ailleurs les deux équipes n'auront plus grand chose à voir avec celles qui se sont neutralisées au match aller à l'Abbé-Deschamps le 16 octobre dernier (1-1).

Deux équipes transformées depuis le match aller

Lucien Favre et Michel Padovani étaient sur les bancs en attendant Didier Digard et Christophe Pélissier. Et Andy Delort avait ouvert le score avant de se blesser et de laisser ses états d'âmes l'entraîné vers l'ouest de la France. Aujourd'hui Terem Moffi a repris le flambeau en attaque et a lancé son aventure la semaine passée avec un doublé retentissant à Louis II. Profitant des espaces laissés par la défense monégasque. A lui de prouver ce vendredi qu'il peut aussi performer face à des adversaires plus regroupés, plus concentrés. Ses deux matchs décevants face à Ajaccio (3-0) et Reims (0-0) ont rappelé sa marge de progression et celle de cet OGC Nice plus à l'aise lui aussi face à des équipes plus joueuses.

Mendy et Ramsey remplissent l'infirmerie

Moffi incarne, avec Ndayishimiye ce mercato d'hiver réussi. "On a travaillé avec Florent (Ghisolfi) comme si j'allais rester toute ma vie," se félicitait Digard en conférence de presse cette semaine, lui qui a déjà été confirmé jusqu'en fin de saison. Un entraîneur qui doit faire face à des blessures en cascade ces dernières semaines, sans jamais se plaindre, au contraire. "C'est le revers de la médaille, quand on s'entraîne fort comme on le fait au quotidien, on s'expose à ces risques de blessure." Cette semaine, c'est le jeune Antoine Mendy qui a été victime d'une entorse à la cheville à l'entraînement et sera absent face à Auxerre. Son forfait s'ajoute à celui d'Aaron Ramsey, touché aux ischios contre Monaco, de Nicolas Pépé (genou) et de Melvin Bard (mollet).

