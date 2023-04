Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Clermont sur France Bleu Azur

Le sentiment de revanche sera surement la clef à Nice pour rebondir ce dimanche contre Clermont. Par rapport à cette sortie de route improbable jeudi en Europe évidemment. Mais aussi par rapport à ces derniers matchs face à Clermont. Battu la saison passée à la maison, comme au match aller en Auvergne, le Gym peut s'appuyer sur ce levier pour se motiver et éviter de voir le 11e de Ligue 1 lui passer devant au classement. Après trois victoires de suite, le Clermont Foot est revenu à deux points du Gym, qui reste de son côté sur six matchs sans victoire. Dynamiques opposées, notamment pour les entraîneurs des deux équipes.

Au match aller Jean-Clair Todibo et les Aiglons s'étaient inclinés 1-0 à Clermont. © Maxppp

Digard / Gastien : destins croisés sur les bancs

Pendant que Didier Digard perdait beaucoup de crédit jeudi face aux Suisses, son homologue clermontois Pascal Gastien signait sa prolongation de contrat d'une saison sur le banc d'une équipe qu'il a réussi à faire monter en Ligue 1 puis à maintenir dans l'élite. L'ancien club de Gaëtan Laborde a d'ailleurs été salué pour son jeu ce samedi par Didier Digard, qui se projette quant à lui sur la saison prochaine. Avec le match nul de Lille face à Auxerre (1-1), le Gym peut revenir à huit points des Dogues en cas de succès. L'écart resterait très important à six journées de la fin et il semble en effet plus approprié de se servir de cette fin de saison pour préparer la prochaine.

Bulka enfin relancé ?

Des joueurs comme Bouanani, Belahyane, Mendy voire Bulka si Digard décide de le relancer, peuvent légitimement s'attendre à jouer davantage car ils représentent l'avenir. La question du gardien sera d'ailleurs intéressante à scruter d'ici début juin. Bulka ne se contentera pas d'un statut de numéro deux la saison prochaine et lui envoyer des signaux positifs sur ces derniers matchs pourrait être justement une manière de penser à l'avenir. En revanche, Nicolas Pépé ou Ross Barkley pourraient regarder cette fin de saison de loin étant donné qu'ils ne seront sans doute plus là à la reprise. Les bonnes nouvelles viennent des retours de Youcef Atal et Jordan Lotomba.

Une défense amoindrie à Clermont

Le Clermont Foot sera privé de son côté de deux défenseurs importants. Alidu Seidu et Neto Borges sont suspendus alors que l'attaquant Konmen Andric est toujours blessé. Il faudra notamment se méfier dans le secteur offensif du jeune autrichien Cham qui revient fort (deux buts sur les deux derniers matchs) après un début de saison déjà convaincant (six buts et deux passes décisives en tout). A l'aller c'est l'ancien marseillais Khaoui qui avait marqué le seul but de la rencontre.

