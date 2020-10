Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - FC Nantes sur France Bleu Azur

S'il y a eu du mieux dans le jeu à Bordeaux la semaine dernière, l'OGC Nice a maintenant besoin de points. Le Gym reste sur trois matchs sans victoire et deux sans marquer, face au PSG (0-3) et en Gironde (0-0). La réception du FC Nantes ce samedi soir à l'Allianz Riviera doit donc marquer le rebond du groupe de Patrick Vieira, pour éviter de rester à distance du haut du tableau, avant la trêve internationale et le début de la Ligue Europa à la fin du mois. Avant d'enchaîner les matchs à une cadence infernale, jusqu'à Noël, les Aiglons espèrent donc mettre quelques points dans leur besace, face à des Nantais qui traversent eux aussi une série difficile.

Nantes, une des pires équipes de Ligue 1 en 2020

Les Canaris n'ont remporté qu'un seul match depuis le début de saison (face à Nîmes 2-1) et derrière Dijon, Nantes est l'équipe de Ligue 1 qui a pris le moins de point en 2020 (13 en 14 matchs). Les Nantais restent par ailleurs sur une seule victoire sur leurs sept derniers déplacements. Bref, les Canaris volent à basse altitude et les Aiglons doivent donc redécoller ce samedi soir. Ils peuvent en plus compter sur le soutien de 1.000 supporters rouges et noirs, qui peuvent enfin faire leur retour à l'Allianz Riviera.

Nice - Nantes, match à vivre dès 20h45 sur France Bleu Azur avec Maxime Bacquié et Patrice Alberganti. Coup d'envoi à 21h.