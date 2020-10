Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Lille en direct sur France Bleu Azur

Avec un groupe enfin au complet, l'OGC Nice espère oublier la débâcle en Europe jeudi face au Losc ce dimanche à l'Allianz Riviera. En cas de victoire, le Gym monterait sur le podium. Mais en face, les Dogues veulent reprendre leur trône de leader, chipé par le PSG samedi soir après sa victoire face à Dijon (4-0). Toujours invaincus en championnat, vainqueur en Europe jeudi à Prague, les Lillois sont en grande forme et restent sur une victoire 4-0 dans le derby du Nord. En Ligue 1, les Aiglons viennent d'enchaîner deux victoires d'affilée face à Nantes et à Saint-Etienne. Ils n'ont plus réalisé la passe de trois en championnat depuis deux ans (novembre 2018).

Avant-match de cet OGC Nice - Lille dès 16h45 sur France Bleu Azur. Coup d'envoi à 17h avec Maxime Bacquié et Frédéric Arnault aux commentaires.