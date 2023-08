Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Lille sur France Bleu Azur

C'est le moment où tous les espoirs sont permis. Où les déceptions du passé sont balayées pour simplement regarder l'avenir avec optimisme et appétit. Le Gym a tourné la page d'une dernière saison décevante sur le terrain et mouvementée en coulisse. Alors le club veut prendre un nouveau départ cet été. Nouvel entraîneur, nouveau projet, moins de grands discours et plus de travail. Voilà les grandes lignes et la théorie. Place aux actes.

Un menu copieux pour démarrer

Après une campagne de matchs amicaux mitigée (une victoire en cinq matchs), le Gym s'attaque aux choses sérieuses. Face à des Lillois européens et encore ambitieux cette saison, les Aiglons passent un premier test d'envergure. Pour lancer un été en pente raide. Après Lille il faudra affronter Lyon, Paris et Monaco dans les six premières journées avec également un déplacement périlleux à Lorient et la réception du nouveau riche Strasbourg. Bref, un menu copieux et le nouveau coach devra avoir l'estomac bien accroché. Ses idées séduisent en interne mais seule la vérité du terrain lui permettra de résister à la durée de vie assez courte des entraîneurs depuis l'arrivée d'Inéos. Sixième coach déjà depuis l'été 2019, Farioli a confirmé Dante comme capitaine et nommé Khephren Thuram et Jean-Clair Todibo comme vice-capitaines. Deux joueurs susceptibles de s'en aller d'ici la fin du mercato. "On espère qu'ils resteront tous les deux mais la vérité du mercato m'échappe," reconnaissait cette semaine le Toscan.

Bulka préféré à Schmeichel dans le but

Ce qu'il maitrise, c'est le choix du gardien. Un dossier épineux la saison dernière et qui semble être tranché. Marcin Bulka est promu numéro un et sera dans le but en ce début de saison à la place d'un Kasper Schmeichel, invité à se trouver un nouveau club d'ici la fin du mercato. Autres Aiglons qui vont rater la reprise, Antoine Mendy (genou) et Alexis Claude-Maurice (mollet). Côté Lillois, Adam Ounas et Samuel Umtiti sont forfaits.

