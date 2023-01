Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Losc en intégralité sur France Bleu Azur

En attendant Moffi, les supporters du Gym pourront admirer le vol traditionnel de l'aigle Méfi ce dimanche à l'Allianz Riviera. Et probablement la nouvelle recrue Youssuf Ndayishimiye un peu plus tard dans l'après-midi. Celui qui a opté pour le numéro 55 va devenir le premier Burundais à porter le maillot du Gym. Arrivé de Turquie cette semaine, le joueur polyvalent est dans le groupe, comme Youcef Atal, de retour de blessure. Le groupe rouge et noir est presqu'au complet pour aborder ce premier sommet d'une semaine en haute altitude.

Lille premier sommet d'une semaine en haute altitude

Avant de se rendre à Bollaert mercredi puis au Vélodrome dimanche prochain, les Aiglons affrontent des Lillois invaincus depuis huit matchs et une défaite à Lyon le 30 octobre. Le Gym, lui, a enclenché cette série d'invincibilité avec l'arrivée de Didier Digard sur le banc. Une victoire flamboyante contre Montpellier (6-1), un nul solide (0-0) à Reims, le Gym espère mixer les qualités montrées sur ces deux premiers matchs pour battre une deuxième fois cette saison les Dogues, après la victoire du match aller (2-1).

Cinq absents à Lille

Les Lillois sont privés de cinq joueurs importants. Adam Ounas, André Gomes, Gudmunsson et Jonathan Bamba sont blessés alors que la nouvelle pépite au milieu Carlos Baleba est suspendue. Mais les joueurs de Paulo Fonseca ont de la réserve et surtout un style de jeu très affirmé cette saison. "C'est une équipe qui présente plus de maitrise technique que ce qu'on a vu à Reims," prévient Didier Digard. Avant-match dès 12h30 sur France Bleu Azur

