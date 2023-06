Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Lyon en intégralité sur France Bleu Azur

Avant d'éteindre le son pour de bon, les Aiglons espèrent monter le volume pour cette dernière de la saison à la maison. L'Allianz Riviera sera bien remplie et les ultras ont annoncé leur retour après la grève des encouragements. Même si c'est pour faire passer leur message à la direction, l'ambiance collera davantage à la belle affiche que lors de la dernière sortie à domicile contre Toulouse.

Digard devra forcément être sur un banc la saison prochaine

Plus de 25 000 spectateurs sont attendus et l'idée sera de refermer cette saison frustrante sur une bonne note. Et accessoirement d'empêcher l'OL de décrocher un billet pour l'Europe. Comme il y a deux ans, quand Didier Digard était déjà sur le banc du Gym, comme adjoint d'Ursea. Les Aiglons s'étaient imposés 3-2 à Lyon et avaient privé le club de Jean-Michel Aulas du podium. Ce samedi on est loin de la Ligue des Champions, dans les deux camps. Le Gym referme un exercice usant et le prochain devra enfin être celui du décollage. Avec Digard sur le banc ? Rien n'est acté.

Le coach joue sa carte à fond ces dernières semaines, fait comme s'il sera là à la reprise, et a du coup déjà tout organisé pour l'été qui arrive. La reprise de l'entraînement est fixée au lundi 3 juillet et le stage de préparation en Espagne déjà ficelé. Et si ça doit s'arrêter entre temps pour le Normand, il devra forcément rebondir pour pouvoir continuer sa formation. "Soit comme adjoint dans un staff professionnel soit sur le banc d'une équipe dans une des trois premières divisions," nous a-t-il précisé cette semaine.

Neuf absents pour cette dernière

Pour cette dernière de la saison, Digard devra imaginer un onze privé de neuf joueurs. Barkley, malade toute la semaine, n'aura pas l'occasion de saluer le public niçois avant de refaire ses valises. Tout comme Pépé et Bryan, tous les deux prêtés et tous les deux forfaits. Ramsey, Atal, Youssouf, Thuram, Brahimi et Viti sont également absents.

