Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Lyon sur France Bleu Azur

Nice, France

Quitte à choisir entre les deux matchs de la semaine face à Lyon, beaucoup de supporters auraient préféré une qualification en Coupe de France jeudi. Sauf que le Gym a été incapable de se mettre au niveau de l'événement. Et il n'a maintenant plus le choix. Tout pour la Ligue 1. Mais il n'y a plus un point à perdre. Englué dans la deuxième partie du classement, les Aiglons, qui restent sur cinq matchs sans défaite en championnat, peuvent déjà rattraper Lyon en cas de victoire.

Cyprien absent au moins trois semaines

Mais il faudra faire sans Wylan Cyprien. Touché à la cuisse jeudi, le meilleur buteur niçois (7 réalisations en Ligue 1) sera absent au moins 3 semaines. En revanche deux des trois recrues de l'hiver pourraient faire leurs premiers pas en Ligue 1 ce dimanche. Riza Durmisi et Moussa Wagué sont dans le groupe niçois. Comme Arnaud Lusamba, qui finira bien la saison sur la Côte d'Azur. Côté Lyonnais, Rudi Garcia est toujours privé de Depay, Reine-Adélaïde, Lopes, Dubois et Koné.