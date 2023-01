Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Montpellier sur France Bleu Azur

Si Fred Gioria est abonné au banc niçois depuis une décennie, l'ancien capitaine du Gym est rejoint par deux autres Aiglons qui ont tour à tour porté le brassard rouge et noir. Nommé lundi entraîneur à la place de Lucien Favre, Didier Digard prend en main l'équipe et pourra s'appuyer sur Julien Sablé dans son staff. Ce dernier, capitaine de l'OGC Nice avant de laisser le brassard à Digard, a déjà connu le statut de numéro 1 à St-Etienne. Avec un succès limité (6 matchs / 0 victoire). Son expérience sera donc précieuse pour tenter de lancer cette nouvelle ère ce mercredi face à Montpellier.

ⓘ Publicité

Renouer le lien avec le vestiaire

Sous le regard du président de l'association des Anciens Aiglons, Patrice Alberganti, mis à l'honneur avant la rencontre, le Gym espère se relancer après une semaine catastrophique, qui a emporté son entraîneur, ses espoirs de recoller aux places européennes et la possibilité de revivre une épopée en Coupe de France. L'élimination au Puy-en-Velay (1-0) a convaincu les dirigeants d'"oxygéner" un vestiaire au bord de l'apoplexie. Le courant ne passait plus avec Favre et Digard, 36 ans, jeune père de famille, doit retisser le lien avec ces Aiglons qui semblent dispersés et peu concernés par le projet niçois depuis le début de saison.

Delort de retour, Viti et Ilie laissés de côté

On scrutera donc ses premiers choix. Lui qui alignait souvent l'équipe réserve, qu'il a dirigée pendant plus d'une saison, en 4-3-3, pourrait choisir ce système pour remettre des éléments comme Thuram ou Boudaoui dans les meilleurs dispositions. Même si c'est surtout l'animation qui compte, a rappelé Digard mardi lors de son intronisation. La possession, des courses, de l'intensité, voilà le cahier de bord fixé par le nouveau coach, qui se fait déjà remarqué par ses choix dans la constitution du groupe. Les recrues Viti et Ilie, souhaitées par Favre, ne figure pas dans le groupe convoqué. Au contraire d'Andy Delort, qui ne voulait plus jouer avec le Suisse. Les dynamiques s'inversent dans le vestiaire. On espère que cela trouvera un prolongement dans les résultats.

loading

loading

loading