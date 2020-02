Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Nîmes sur France Bleu Azur

Invaincu depuis sept matchs en Ligue 1, l'OGC Nice (8e) peut réaliser le grand huit ce samedi soir à l'Allianz Riviera face au Nîmes Olympique (18e). Privé de Cyprien, Ounas et Atal, le Gym peut s'appuyer sur ses trois recrues de l'hiver et sur l'efficacité à domicile de Kasper Dolberg.

Nice, France

La semaine écoulée a encore confirmé la tendance lourde de ces derniers mois. L'OGC Nice et son buteur Kasper Dolberg se montrent beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Le Gym a remporté dimanche dernier une victoire convaincante face à Lyon (2-1) grâce à un doublé de son buteur danois, auteur de six de ses huit buts à l'Allianz Riviera cette saison. Trois jours plus tard, les Aiglons perdaient deux points à Reims (1-1), rejoints au score en fin de match. Une irrégularité qui se vérifie dans les chiffres. Si l'OGC Nice ne s'est plus imposé en déplacement depuis neuf match, il est invaincu à domicile depuis sept rencontres.

Rester au contact de Lille

La réception de Nîmes ce samedi soir doit donc confirmer cette tendance et surtout permettre aux Aiglons de faire pencher la balance du bon côté après cette série de cinq matchs en deux semaines (2 nuls, 1 victoire, 1 défaite pour l'instant). Le Gym est ce samedi à sept points de Lille (4e), qui a battu Angers vendredi soir (2-0) et la victoire est donc impérative pour rester proche de ce top 5 qui pourrait ouvrir les portes de l'Europe en fin de saison.

Les Nîmois en forme

Mais attention à ces crocos nîmois qui retrouvent de l'appétit après une première partie de saison cauchemardesque (12 points à la trêve). Les Gardois viennent de remporter trois matchs depuis le début de l'année 2020 et surtout ils ont réalisé ce que les Aiglons sont incapables de faire depuis six mois, à savoir enchaîner deux succès d'affilée. Les victoires face à Monaco (3-1) puis face à Dijon (2-0) portent notamment le seau du mercato d'hiver réussi. Les recrues Yassine Benrahou et Nolan Roux ont marqué les deux réalisations face aux Bourguignons mercredi soir et seront ce samedi soir sur la pelouse de l'Allianz Riviera, tout comme l'attaquant Sénégalais Moussa Koné, recruté à Dresde cet hiver et qui pourrait effectuer ses premiers pas sous le maillot nîmois.

Les mêmes Aiglons qu'à Reims

Du côté des Aiglons, Patrick Vieira est toujours privé de Wylan Cyprien et Youcef Atal (blessés) et Adam Ounas purge son deuxième et dernier match de suspension après son expulsion face à Lyon en Coupe de France. Le groupe rouge et noir est donc le même qu'à Reims. Seul Yoan Cardinale n'y figure pas contrairement à mercredi. Alors que la fatigue se fait sentir dans les pâtes de nos Aiglons, Patrick Vieira pourrait effectuer quelques changements, comme lancer d'entrée de jeu les recrues hivernales Moussa Wagué et Riza Durmisi. Le Sénégalais et le Danois sont rentrés à Reims et présentent des profils plus offensifs que les titulaires Hérelle et Nsoki sur les côtés.