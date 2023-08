Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - OL en direct sur France Bleu Azur

L'un se dit combatif. L'autre fait contre mauvaise fortune bon cœur. Laurent Blanc et Francesco Farioli ne vivent pas le mercato qu'ils espéraient. Mais à moins d'une semaine de la fermeture du marché des transferts, le coach lyonnais et son homologue niçois ne veulent pas s'en servir d'excuse pour expliquer les débuts poussifs de leur équipe. "Certains me disent chouineur, ou chiant, mais je reste combatif sur le mercato," a lâché Laurent Blanc face aux médias cette semaine. "On ne veut pas recruter juste pour faire le nombre," a expliqué le diplomate Farioli vendredi à la question de savoir s'il était inquiet de ne pas voir arriver une troisième recrue, pourtant ardemment espérée.

Digne se fait désirer, Bard tente de s'imposer

Alors que la visite médicale était calée et le clip vidéo de présentation déjà tourné, l'arrivée de Lucas Digne a été refroidie par son club d'Aston Villa. Les Anglais ne parviennent pas à trouver de remplaçant à l'international français et refusent de le laisser partir. Surtout après la performance haut de gamme livrée par Digne cette semaine en Europe face à Hibernian, ponctuée de trois passes décisives. Le Gym et son directeur sportif Florent Ghisolfi sont donc obligés de patienter ou d'actionner un plan B pour trouver ce latéral gauche qui pourrait venir concurrencer un Melvin Bard convaincant en ce début de saison. "Il est un des trois joueurs qui m'ont le plus surpris," confie Farioli. "Honnêtement je pensais qu'il serait en difficulté pour assimiler notre plan de jeu. Mais il travaille beaucoup et je suis très satisfait de ses performances."

Un Lyon très diminué

Melvin Bard va donc retrouver son club formateur dans la peau d'un titulaire ce dimanche. Mais difficile de prédire qui sera son vis-à-vis. L'attaque lyonnaise va être remodelée et Francesco Farioli mise même sur un changement de système alors que l'OL est privé de son meilleur buteur Alexandre Lacazette, suspendu après le carton rouge reçu contre Montpellier (1-4). Bradley Barcola lui souhaiterait quitter Lyon et l'aurait signalé cette semaine à ses dirigeants. Alors que Rayan Cherki peine à retrouver ses fulgurances de la fin de saison dernière. On pourrait donc retrouver le revenant Tino Kadewere à la pointe de l'attaque et le Brésilien Jeffinho sur l'aile gauche. L'OL est également privé de son gardien Anthony Lopes et de son défenseur croate Dejan Lovren. Difficile dans ces conditions d'imaginer Lyon vaincre la morosité ambiante dans le Rhône après deux défaites pour démarrer la saison et alors que l'actionnaire John Textor semble naviguer à vue maintenant qu'il est seul aux commandes.

Todibo et Moffi de retour ?

Mais Francesco Farioli se méfie de cette équipe qui "n'est pas à sa place." "Nous sommes aussi la preuve avec seulement deux points que les résultats ne disent pas tout. Lyon a une identité claire et veut toujours presser haut. Il faudra être costaud dans nos sorties balles," prévient le coach italien, qui a vu son équipe réaliser "un grand pas en avant" à Lorient. La victoire échappe toujours aux Aiglons et la réception de Lyon doit permettre de concrétiser les idées ambitieuses du staff niçois. Préservés dans le Morbihan, Todibo et Moffi sont à nouveau à disposition alors que Claude-Maurice, Mendy et Boga ne seront pas là.

