Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - PSG en direct sur France Bleu Azur

Pour effacer ce mauvais quatre à la suite des dernières semaines, le Gym veut être reçu cinq sur cinq ce samedi soir. Après quatre matchs nuls d'affilée contre des équipes de la seconde partie du classement, l'OGC Nice peut accrocher la dernière équipe du Top 5 qu'il n'a pas encore battu avec Didier Digard, après les victoires face à Lille (1-0), Lens (1-0), Marseille (3-1) et Monaco (3-0). Surtout qu'en face, le PSG est au plus mal. Marqué par ces deux défaites de suite au Parc des Princes. Mais aussi (et surtout ?) par le contexte extra-sportif encore explosif.

ⓘ Publicité

loading

Battre le "Kilian Saint-Germain"

L'avenir de Messi et Galtier sont en question alors que Kylian Mbappé a encore envoyé un tacle cette semaine à son club. Une sortie sur ses réseaux sociaux pour stigmatiser la campagne de communication pour annoncer la prochaine campagne d'abonnement, qui zappe Neymar, Messi ou Verratti. Le numéro 7 parisien ne veut pas que son club soit rebaptisé "Kilian St-Germain", mais sa communication ramène forcément l'actualité du PSG à son attaquant. La pression est donc sur Paris et son entraîneur Christophe Galtier.

Le coach parisien revient pour la première fois à l'Allianz Riviera après sa fin de saison à l'envers avec le Gym. Son retour sera donc scruté même si Didier Digard a joué l'apaisement et même l'indifférence cette semaine en conférence de presse. "Galtier ou PSG en face, ça ne change rien pour nous. Je n'ai pas entendu quoi que ce soit sur le terrain sur le retour de l'ancien entraîneur. Je pense sincèrement que ce n'est pas un sujet." Pourtant la gestion humaine du Marseillais a fini par crisper un vestiaire qui n'a pas oublié notamment sa gestion du Ramadan. C'est d'ailleurs un clin d'œil malicieux du calendrier de ramener à Nice Christophe Galtier en période de jeûne.

Le problème c'est que le Gym est à la diète depuis plusieurs semaines en Ligue 1. Huit points perdus sur les quatre derniers matchs, le Gym a laissé partir le train de l'Europe et la réception du PSG ressemble à la dernière chance de raccrocher le bon wagon. Pour Paris, une troisième défaite de suite pourrait entraîner le départ précipité de Galtier. Voilà pour l'enjeu sportif d'une rencontre qui sera lancée par un premier moment fort à quelques minutes du coup d'envoi.

Ovation pour un petit attaquant argentin

Un petit attaquant argentin à la technique soyeuse et au sens du but acéré sera honoré avant le coup d'envoi. On ne parle par de Lionel Messi mais bien de Dario Cvitanich, qui va voler la vedette au Champion du Monde samedi soir. Idole de nombreux supporters du Gym, Cvitanich va recevoir le traditionnel trophée de l'ancien Aiglon. Un moment fort pour le tout frais retraité (38 ans), qui a porté l'OGC Nice de Puel (et de Digard !) à une magnifique 4e place en 2013. Issa Nissa et Super Dario !

loading

loading

loading