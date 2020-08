Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - RC Lens en direct sur France Bleu Azur

Plus de cinq mois après son dernier match en Ligue 1, l'OGC Nice va bien retrouver la compétition ce dimanche face au RC Lens (17h). La menace Covid-19 est levée après les derniers tests effectués samedi. Le Gym peut lancer une saison qui s'annonce à la fois passionnante et incertaine.

Et si on laissait de côté la crise sanitaire pendant 90 minutes ? Même si le huis clos et les nombreuses mesures barrières prévues autour de la rencontre de cet après-midi à l'Allianz Riviera (pas de mascotte ni de photo d'avant-match, ballons désinfectés, ramasseurs de balles masqués et gantés....) vont forcément venir nous rappeler à un moment ou à un autre qu'on vit une reprise très particulière, on a aussi envie de se concentrer sur le jeu. Il va bien pouvoir reprendre ce dimanche après-midi à Nice. Alors que les deux cas détectés vendredi dans l'effectif laissait planer une menace sur la tenue du match, elle est levée ce dimanche midi après les derniers tests effectués samedi sur l'ensemble du groupe professionnel.

Retrouvailles avec Ganago

Après plus de cinq mois de coupure et au sortir d'une préparation de neuf semaines, les Aiglons reçoivent le RC Lens pour lancer leur saison ce dimanche après-midi. Renforcé par l'arrivée de 8 joueurs cet été, déjà tous dans le groupe, le Gym doit malgré tout prendre au sérieux le promu lensois, qui a lui aussi été un des acteurs majeurs de ce début de mercato avec notamment le retour de Gaël Kakuta et l'arrivée devant de l'ex-aiglon Ignatius Ganago.

Coup d'envoi de ce premier match de la saison à 17h. Avant-match à vivre dès 16h45 sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié.