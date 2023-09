Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - RC Strasbourg en direct sur France Bleu Azur

Nouvel actionnaire et Patrick Vieira sur le banc. On ne parle pas du Gym d'Inéos à l'été 2019 mais du RC Strasbourg version BlueCo, nouveau propriétaire du club alsacien depuis cet été, avec l'ambition de faire grimper le Racing dans la hiérarchie du foot français. Et pour ça, c'est donc Patrick Vieira qui a été choisi par cet actionnaire qui détient également le club de Chelsea et qui a forcément été séduit par le CV très "Premier League" de l'ancien entraîneur du Gym. Qui revient ce dimanche pour la première fois à l'Allianz Riviera depuis son départ par la petite porte un soir d'automne 2020 après une défaite face à Leverkusen en Europa League.

De l'amertume pour Vieira

"Il y a de l'amertume oui," répond Vieira quand on lui demande son sentiment quand il repense à cette expérience au Gym. "Je suis mitigé. j'ai rencontré des salariés exceptionnels à mon arrivée, avec un projet clair où on devait faire du "trading", c'est à dire développer des jeunes joueurs pour les revendre. Et puis tout a changé du jour au lendemain et la communication est devenue très difficile avec le nouvel actionnaire." Sur le banc d'en face, Francesco Farioli se montre en revanche très positif avant de serrer la main du Champion du Monde 98. "J'ai eu la chance de le rencontrer au printemps et de discuter 1/4 d'heure avec lui. J'aime sa manière de faire jouer ses équipes et l'empreinte qu'il laisse où il passe."

Des sifflets pour Farioli ?

L'accueil des supporters du Gym pour les deux coachs sera d'ailleurs intéressant à observer et écouter. Vieira n'a pas laissé que de bons souvenirs à ceux qui lui reprochaient un jeu ronronnant... un reproche qui semble revenir dans le paysage avec le projet Farioli. Les Aiglons sont sortis sous les sifflets dimanche dernier après le triste nul 0-0 contre Lyon. "J'ai entendu ces sifflets. C'est normal, on propose quelque chose de nouveau, il faut que les gens comprennent ce qu'on veut mettre en place," se justifie Farioli.

Boga de retour

Trois points après trois journées, deux buts marqués seulement, les chiffres ne tournent pas rond, même si le coach préfère évoquer les "expected goals" ou les tirs tentés pour tenter de convaincre que ses Aiglons sont sur le bon chemin. "Il faut être patient, c'est le jeu voulu par le coach" confirme Sofiane Diop, intégré au trio offensif depuis le déplacement à Lorient. "Je sais que les supporters n'ont pas trop aimé le week-end dernier mais avec le temps ils vont apprécier." L'ancien monégasque devrait d'ailleurs avoir l'occasion d'enchaîner, malgré le retour de blessure de Jérémie Boga. La plus grosse recrue de l'été souffrait de la cuisse depuis la première journée contre Lille et revient dans le groupe. En revanche toujours pas de Claude-Maurice (mollet) ni de Mendy (genou) alors que Khephren Thuram, touché à la cuisse, est lui aussi préservé.

