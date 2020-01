Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Rennes sur France Bleu Azur

Nice, France

Après six matchs sans défaite (toutes compétitions confondues) mais après des performances souvent inabouties, l'OGC Nice (11e) peut enfin lancer sa saison ce vendredi soir à l'Allianz Riviera (20h45) en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Face aux Aiglons, les Rennais espèrent eux conforter leur place sur le podium. En cas de victoire les Bretons pourraient prendre sept points d'avance sur Nantes (4e).

Défense décimée à ... Rennes

L'entraîneur Julien Stephan est privé de nombreux joueurs pour cette rencontre. Les défenseurs Damien Da Silva et Hamary Traoré sont suspendus alors que les milieux Bourigeaud, Grenier et Martin sont toujours blessés. Côté Niçois, l'infirmerie se vide un peu puisque Malang Sarr et Patrick Burner reviennent dans le groupe, comme Pierre Lees-Melou, qui a purgé son match de suspension samedi dernier face au Red Star (2-1) en 16e de finale de Coupe de France.

La victoire du match aller paraît bien loin

Avant justement de retrouver Lyon une première fois la semaine prochaine en 8e de finale, le Gym peut enclencher ce vendredi soir une dynamique positive. On se souvient qu'au match aller, le 1er septembre, les Aiglons s'étaient imposés à la dernière seconde sur un but improbable de Racine Coly. Depuis, le Gym n'a plus jamais gagné à l'extérieur et le latéral gauche sénégalais a été prêté au Portugal.