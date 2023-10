Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Stade brestois en intégralité sur France Bleu Azur

Même si la tête n'est forcément à la fête et les esprits encore troublés par l'épisode Beka Beka, la communauté rouge et noire se retrouve à l'Allianz Riviera ce dimanche pour repenser au football et vibrer avec cette affiche inattendue du haut du tableau. Personne n'imaginait que Nice et Brest seraient accrochés aux deux premières places de la Ligue 1 avant cette septième journée, et surtout pas les diffuseurs. C'est la première fois depuis 14 ans (Bordeaux-Monaco le 31 octobre 2009) que les deux premiers s'affrontent en plein cœur d'un multiplex (hors multiplex de fin de saison).

Les spectateurs appelés à venir dès 13h30 au stade

Une affiche qui peut donc permettre à l'OGC Nice d'enchaîner une quatrième victoire de suite et de s'emparer de la tête de la Ligue 1. Suffisant pour attirer du monde au stade. Alors si en plus le club crée l'événement en transformant l'affiche en rendez-vous pour fêter les 10 ans de l'Allianz Riviera, les Niçois se pressent au stade. 35.000 spectateurs attendus, comme il y a dix ans lors de l'inauguration contre Valenciennes. Pour l'occasion, Didier Digard, Romain Genevois, Jérémy Pied et Fabrice Abriel iront à la rencontre des Niçois avant le match au café des Aiglons, eux qui ont participé à ce premier match. D'autres animations sont prévues et les spectateurs sont appelés à venir au stade dès 13h30 !

Pour tenter de venir à bout de cette surprenante équipe brestoise, vainqueur de quatre de ses six premiers matchs, le Gym sera privé de Sofiane Diop touché à la cuisse et qui sera sans doute remplacé sur le côté gauche par le héros de Louis 2 Jérémie Boga. Mais Francesco Farioli peut compter sur le retour d'Alexis Claude-Maurice, remis d'une blessure au mollet et qui fait sa première apparition dans le groupe.

