Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Stade rennais sur France Bleu Azur

Une affiche rouge et noire ce samedi à l'Allianz Riviera. Aiglons et Bretons se retrouvent en ouverture de la 34e journée de Ligue 1 avec des objectifs différents. Le Stade rennais (6e) peut recoller au Top 5 en cas de succès et n'a plus de point à perdre dans la course à l'Europe. Alors que le Gym, lui, veut offrir une victoire à ses supporters, près de trois mois après la dernière à la maison. A l'époque Brahimi avait fait voler Ajaccio (3-0 le 10/02) et le Gym planait avec Digard. Depuis, le paysage s'est assombri, mais la victoire à Troyes le week-end dernier a permis de stopper la vilaine série de sept rencontres sans succès.

Laborde / Gouiri : qui a gagné au change ?

Un déplacement dans l'Aube marqué par le manque d'efficacité des Aiglons. 30 tirs pour un seul but, le ratio laissait sur sa faim Digard. "Gagner 5-0 ou 1-0 ce n'est pas pareil pour les joueurs, notamment dans cette période ça leur aurait fait du bien. Ce n'est pas de la malchance, ça se travaille." Moffi doit notamment se faire pardonner ces occasions ratées. Alors que Gaëtan Laborde voudra surement briller face à son ancien club, et après ce chassé-croisé improbable avec Amine Gouiri l'été dernier. Deux joueurs qui ont globalement les mêmes stats sur la saison (12 buts / 3 passes décisives pour Laborde avec le Gym - 13 buts / 7 passes décisives pour Gouiri en Bretagne). Mais au-delà des chiffres, c'est l'attitude et l'exemplarité du Niçois qui semblent faire pencher la balance côté Laborde. A confirmer face aux Bretons.

Diop préservé, Todibo rétabli

Pour tenter de recoller à cinq points des Rennais, Didier Digard est privé de Nicolas Pépé (genou) et Youssouf Ndayishimiye (genou). Le milieu de terrain Sofiane Diop était pressenti pour faire son retour après deux mois d'absence en raison lui aussi d'une blessure au genou enfin résorbée. Mais le numéro 10 ne retrouvera pas son club formateur, encore trop juste. Préservé à Troyes, le défenseur Jean-Clair Todibo est lui en capacité de tenir sa place ce samedi. Côté Rennais, Bruno Génésio est privé de ses deux latéraux gauche Meling et Truffert (blessés), alors que G. Doué est suspendu. Wooh et Spence n'ont pas été convoqué, contrairement aux jeunes Jérémy Jacquet et Alan Do Marcolino.

