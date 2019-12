Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Toulouse en direct sur France Bleu Azur

C'est le dernier match de l'année et même de la décennie pour l'OGC Nice ce samedi soir. Les Aiglons reçoivent Toulouse à l'Allianz Riviera. Face à la lanterne rouge de la Ligue 1, le Gym doit absolument l'emporter pour remonter au classement. Et rendre hommage au Berger.

Nice, France

Finir 2019 sur un sourire. Voilà la mission des Aiglons ce samedi soir à l'Allianz Riviera. Après une première partie de saison pénible, sanctionnée par cette 14e place au classement avant le début de cette 19e et dernière journée de la phase aller, le Gym a l'occasion d'égaler le nombre de points à la trêve de l'an dernier (27) en cas de victoire, de basculer dans la première partie du classement et surtout de rendre un bel hommage au plus emblématique des supporters, Paul Capietto, décédé il y a moins de deux semaines.

Toulouse bête blessée et amputée

Les supporters ont l'occasion ce samedi justement d'écrire un mot dans un livre d'or et de déposer des fleurs devant l'entrée G du stade, où le Berger avait l'habitude de venir assister aux matchs. Une minute de silence sera également respectée avant le coup d'envoi. Une fois le match lancé, les Aiglons doivent absolument enfoncer un peu plus des Toulousains qui restent sur huit défaites d'affilée en championnat et viennent de se faire sortir de la Coupe de la Ligue à Lyon (4-1) cette semaine. Ils restent sur 17 matchs de suite sans victoire à l'extérieur.

Le haut du tableau n'est pas si loin

L'OGC Nice n'est qu'à trois points de la 6e place et une victoire embellirai le bilan de cette phase aller globalement décevante. Pour ce dernier match de l'année, Patrick Vieira est privé d'Ignatius Ganago (mollet) en plus des forfaits attendus de Pelmard, Hérelle et Atal. Côté Toulousains, Antoine Kombouaré doit composer son équipe sans Shoji, Diakité, Gonçalves, Vainqueur, Gradel, Saïd et Leya Iseka.

OGC Nice - Toulouse, match à vivre dès 20h30 sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires. Coup d'envoi 20h45.