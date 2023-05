Ligue 1 : vivez le match OGC Nice - Toulouse en direct sur France Bleu Azur

La météo capricieuse, l'absence d'enjeu sportif et maintenant la grève des supporters... Il faut être motivé et sacrément amoureux de ces Aiglons pour braver les éléments et venir à l'Allianz Riviera ce dimanche voir le Gym défier Toulouse. Les Aiglons n'ont pas le choix, obligés de jouer ces trois derniers matchs alors qu'on a eu l'impression à Strasbourg qu'ils étaient déjà en vacances. Une défaite qui avait fait sortir de ses gonds Didier Digard et de leur réserve les supporters.

Fracture entre le club et les supporters

Silencieux, amorphes depuis l'élimination contre Bâle, les ultras du Gym ont décidé ces derniers jours de ne plus encourager les Aiglons. La Populaire Sud puis les North Side ont communiqué sur leur réseaux sociaux et réclamé le silence pour ce match face à Toulouse. Le signe d'une fracture profonde entre le club et ses supporters.

Retour de Diop dans le XI ?

Difficile dans ces conditions de trouver ce supplément d'âme pour les Aiglons, qui doivent malgré tout se faire pardonner leur défaite en Alsace et assurent vouloir gagner les trois derniers matchs. Pour cela Didier Digard devrait aligner d'entrée Sofiane Diop au milieu de terrain, un secteur décimé par les blessures. Khephren Thuram, Aaron Ramsey et Youssouf Ndayishimiye sont forfaits. Comme Nicolas Pépé et Antoine Mendy.

