Ligue 1 : vivez le match PSG - OGC Nice sur France Bleu Azur

Coéquipiers pendant dix jours en Bleu, Mbappé et Todibo se retrouvent opposés ce vendredi soir en Ligue 1. Le premier accueille le second pour ouvrir la 5e journée de Ligue 1. Une affiche de prestige pour l'OGC Nice, invaincu en championnat, et qui passe un sacré test de croissance au Parc des Princes. Son entraîneur Francesco Farioli, d'habitude dogmatique quand il parle de jeu, s'est montré plus pragmatique face à la presse jeudi avant de s'envoler dans la capitale. "Au-delà de la stratégie il faut qu'on soit courageux avec et sans le ballon. On doit montrer de l'humilité et de l'ambition pour ramener le maximum de point possible."

ⓘ Publicité

loading

La dernière victoire à Paris remonte à 2009

En ramener un serait déjà bien, en prendre trois serait historique. Nice court après un succès au Parc des Princes depuis près de 14 ans et une victoire 1-0 arrachée à l'automne 2009 sur un but de Loïc Rémy. "On va là-bas pour gagner," affirme pourtant avec ambition Morgan Sanson. Arrivé cet été, le milieu de terrain s'est déjà fondu dans le moule niçois. "Je me sens à l'aise, c'est un groupe jeune alors j'apporte mon expérience. On découvre une méthode de travail différente et c'est top d'expérimenter des choses nouvelles surtout qu'on voit que ça marche. Même si on a fait des matchs nuls on sait pourquoi et on a vu surtout qu'on a été supérieur à nos adversaires."

L'élève Farioli face au maître de la possession

Avec plus de 55% de possession de balle en moyenne depuis le début de saison, le Gym est 5e de ce classement important pour son coach. Mais l'élève, parfois trop scolaire pour certains, affronte le maître en la matière ce vendredi soir. Luis Enrique et son PSG monopolisent le ballon plus de 72% du temps, record en France. "C'est sans doute un des entraîneurs les plus marquants de ces 20 dernières années," estime Farioli. Le coach niçois peut compter sur un groupe au complet. Ou presque. Seuls Claude-Maurice (mollet) et Mendy (genou) sont forfaits. Alors que Salvatore Sirigu ne retrouvera pas le Parc des Princes ce vendredi. Son arrivée tarde à se concrétiser. La situation pourrait en revanche se décanter en début de semaine prochaine.

En attendant c'est un autre ancien du PSG qui tentera d'enchaîner un 3e clean-sheet dans le but du Gym. Marcin Bulka est à la tête de la meilleure défense de Ligue 1. Là encore elle passe un sacré test face aux flèches parisiennes. Touché au genou avec les Bleus, Mbappé est bien présent dans le groupe. En revanche l'Espagnol Asensio est forfait, blessé au pied.

loading

loading

loading