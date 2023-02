Ligue 1 : vivez le match RC Lens - OGC Nice sur France Bleu Azur

Et si les Aiglons étaient les premiers à prendre des points à Bollaert cette saison ? Pour l'instant le RC Lens est sur un 10/10 à la maison, mais toutes les séries ont une fin et la dernière sortie à domicile face à l'AJ Auxerre (1-0) avait laissé entrevoir de la crispation dans les rangs lensois. Aux hommes de Didier Digard de jouer sans complexe et de stopper la belle série lensoise, comme ils avaient su le faire dimanche en battant Lille, invaincu depuis huit matchs en Ligue 1.

Le Gym, lui, en est à trois rencontres. Soit depuis le début de l'ère Digard. Un entraîneur à l'aise dans le costume (ou plutôt le sweatshirt) et qui traverse cette période en mode "carpe diem". Sans penser au lendemain et à l'éventuelle fin de sa mission d'intérimaire, le coach niçois savoure ces moments passés sur le banc du club de "sa ville" comme il aime à le répéter. Il aime voir un staff et des joueurs "se mettre minable" pour redresser une saison qui partait en sucette. Le Gym a retrouvé la frite, et les deux déplacements bouillants de la semaine, à Lens ce mercredi soir et à Marseille dimanche, donneront une idée précise du potentiel réel de ce groupe, remodelé cet hiver.

Ghisolfi de retour à Lens

Cinq départs, deux arrivées, Florent Ghisolfi n'a pas chaumé depuis son arrivée sur la Côte d'Azur. Le dossier Terem Moffi illustre ce mois de janvier très dense vécu par le nouveau directeur sportif niçois. Lui qui pensait sans doute obtenir plus facilement la signature du Merlu, a dû batailler finalement avec le président lorientais, puis faire face à la concurrence soudaine de Marseille. Sans s'affoler, celui qui retrouve son ancienne maison ce mercredi soir, a tenu bon la barre et obtenu le profil qui manquait à cette attaque rouge et noire.

Terem Moffi n'est pas qualifié pour ce match à Bollaert et fera donc ses débuts dimanche à Marseille. Pas de Nicolas Pépé (genou), Youcef Atal (cuisse) ni de Marcin Bulka (épaule) dans le groupe. Côté Lensois, seul l'ex-Aiglon Alexis Claude-Maurice, prêté dans le Pas-de-Calais cette saison, manque à l'appel conformément à l'accord entre les deux clubs.

