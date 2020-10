Ligue 1 : vivez le match Saint-Etienne - OGC Nice sur France Bleu Azur

L'OGC Nice est en déplacement à Saint-Etienne ce dimanche soir à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Les Aiglons restent sur trois défaites dans le chaudron et veulent confirmer leur montée en puissance face à des Verts diminués et qui n'ont plus gagné depuis un mois.

Alors qu'il reste sur trois défaites à Geoffroy-Guichard, l'OGC Nice a l'occasion de mettre fin à cette mauvaise série dans le Forez ce dimanche à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1 (17h). Les Verts sont privés de nombreux joueurs, notamment en défense et n'ont plus gagné depuis un mois. Les deux clubs comptent chacun dix points au compteur après six journées et le vainqueur se rapprochera du Top 5. Pour les Aiglons, c'est le premier match d'une série de sept rencontres en trois semaines. Attention donc à ne pas rater cette première marche.

Boudaoui de retour

Privé de Kasper Dolberg (cheville) et Jeff Reine-Adélaïde (cuisse), le Gym récupère les milieux de terrain Hicham Boudaoui et Danilo, qui effectuent leur première apparition de la saison dans le groupe niçois. Devant un millier de spectateurs dans le chaudron, les Aiglons compteront sur l'ancien Lyonnais Amine Gouiri en attaque pour enchaîner un troisième match sans défaite en Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 17h, match à vivre en direct sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié.