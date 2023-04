Ligue 1 : vivez le match Stade Brestois - OGC Nice

Même s'il assure qu'il veut absolument le gagner, Didier Digard sait que ce match à Brest n'est pas le match le plus important des prochains jours. Comment ne pas avoir déjà dans la tête ce quart de finale retour face à Bâle jeudi prochain ? Pour mettre le plus de chance de son côté d'avoir une équipe en forme et limiter les risques de blessure, le coach du Gym va faire tourner. Mais dans quelle proportion ? C'est toute la question.

La mission sauvetage d'Eric Roy à Brest

Face à ce Stade brestois qui joue le maintien, Nice doit se préparer à souffrir dans ce stade Francis Le Blé où l'ancien Aiglon Eric Roy a pris ses marques et permis à sa nouvelle équipe de redresser la barre. Le SB29 est juste au-dessus de la zone rouge avant le début de cette 31e journée et peut légitimement espérer se sauver. "On est prêts, tous les joueurs veulent enchaîner les matchs, même ceux qui jouent beaucoup comme Thuram, Todibo ou Dante," assure Digard. "Il y a des incertitudes parce qu’on a dépensé beaucoup d’énergie jeudi. Je n’ai pas encore arrêté ma réflexion pour le onze."

Ramsey et Youssouf préservés

Aaron Ramsey et Youssouf Ndayishimiye ne feront pas le déplacement et sont préservés en raison de douleurs persistantes aux ischios pour le Gallois et au genou pour le Burundais. Deux joueurs qui seront assurément titulaires jeudi prochain. Ross Barkley fait lui son retour dans le groupe et sera à coup sûr de la partie puisqu'il n'est pas qualifié pour jouer l'Europe. Pour le reste, Antoine Mendy devrait démarrer à droite d'une défense où le jeune Nahounou pourrait apparaître pour la première fois. Au milieu Rosario et Belahyane pourraient accompagner Barkley. Enfin devant Bouanani et Brahimi devraient animer les ailes. Laborde et Moffi se partageront le temps de jeu à la pointe de l'attaque.

Lees-Melou suspendu, Honorat en forme

En face, l'ancien Aiglon Pierre Lees-Melou est suspendu mais il faudra se méfier de la forme étincelante d'un autre ancien de la maison Franck Honorat (2 buts / 2 passes décisives sur les cinq derniers matchs). Même si tous les regards sont déjà tournés vers jeudi et ce match retour qui peut ouvrir les portes vers la première demi-finale européenne de l'histoire du Gym, ce déplacement breton peut permettre de préserver l'espoir de revenir sur le top 5 alors qu'il reste huit matchs à jouer et sept points à rattraper sur Lille (5e).

