Ligue 1 : vivez le match Stade de Reims - OGC Nice en direct

Enfin pétillants mercredi, les Aiglons espèrent retrouver l'ivresse du succès ce dimanche en Champagne. Revigoré par l'arrivée sur le banc de Didier Digard, le Gym espère enchaîner un second succès d'affilée, pour la deuxième fois de la saison, après l'enchaînement à Lorient (2-1) puis face à Brest (1-0). Remonté à la dixième place grâce à cette victoire flamboyante, l'OGC Nice se trouve à hauteur de son adversaire du jour, qui se trouve dans une dynamique positive lui aussi après un changement d'entraîneur.

Reims transformé en forteresse par l'arrivée de Will Still

Arrivé sur le banc rémois mi-octobre, le jeune Will Still a permis à son équipe d'enchaîner dix matchs sans défaite et de tenir tête notamment à Paris (0-0) ou Lille (1-1). Très solide défensivement (4 buts encaissés sur ces dix rencontres), le Stade de Reims sera donc un vrai test pour le Gym de Didier Digard. "C'est une équipe impressionnante, qui encaisse très peu de but," a commenté le nouveau coach des Aiglons.

Boudaoui nouveau patron du milieu

Toujours privé de Youcef Atal (cheville) pour encore un mois et de Marcin Bulka (épaule) pour une durée indéterminée, Digard devrait remettre le même onze à Auguste-Delaune. Même si la formule "on ne change pas une équipe qui gagne" ne plaît guère au nouveau coach. "Sinon ça veut dire qu'il faut changer les onze joueurs quand on perd. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Je fais des changements si j'estime que le contenu n'est pas satisfaisant, pas en fonction du résultat." Légèrement touché mercredi et sorti par précaution, Hicham Boudaoui devrait enchaîner devant la défense. D'autant plus après le départ de Mario Lemina en Angleterre.

Le mercato niçois s'accélère en cette fin de semaine et le départ de Lemina pourrait être suivi par celui d'Andy Delort vers Nantes. Pour le remplacer Terem Moffi est souhaité mais il faudra sortir le chéquier. Une dynamique sportive positive pourrait aussi aider à convaincre de potentielles recrues de rejoindre le projet niçois. La saison dernière, c'est justement à Reims que le Gym avait arraché sa qualification pour la C4 après ce succès renversant grâce à un triplé de Delort en dix minutes (3-2).

