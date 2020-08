Ligue 1 : vivez le match Strasbourg - OGC Nice en direct sur France Bleu Azur

Ce ne sera pas encore l'ambiance des grands soirs, mais au moins ce deuxième match de la saison se déroulera devant du public. Après le huis clos de dimanche dernier à l'Allianz Riviera, l'OGC Nice se déplace dans un stade de la Meinau où 5.000 spectateurs pourront assister à cette 2e journée de Ligue 1 entre le Racing club de Strasbourg et le Gym. La victoire laborieuse face au RC Lens le week-end dernier a au moins permis de lancer les Aiglons et de faire le plein de confiance avant ce premier déplacement de la saison.

La saison passée, Nice ne s'est imposé que trois fois à l'extérieur et si le club veut être à la lutte pour l'Europe cette saison, objectif annoncé par la direction, il faudra faire mieux à l'extérieur. Et au niveau du jeu. Patrick Vieira a reconnu cette semaine que la qualité avait été insuffisante face au promu lensois. Pour affronter Strasbourg, battu à Lorient le week-end dernier, l'entraîneur niçois est privé de nombreux joueurs importants. Aux absences prévues de Boudaoui, Atal, Myziane, Danilo et Robson Bambu, touché à la cuisse face aux Nordistes, s'est ajoutée celle inattendue d'Alexis Claude-Maurice, touché à la hanche et forfait pour ce déplacement. En revanche Stanley Nsoki et Rony Lopes, qui effectue sa première apparition dans le groupe niçois, sont bien là, après avoir manqué la 1ere journée.

Racing club de Strasbourg - OGC Nice, match à vivre à 21h sur France Bleu Azur. On se retrouve dès 20h45 pour l'avant-match avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié.