Ligue 1 : vivez le match Strasbourg - OGC Nice sur France Bleu Azur

Devant des tribunes pleines et face à un adversaire qui joue son maintien, le Gym ne devra pas se relâcher s'il veut enchaîner une troisième victoire d'affilée. La Meineau est à guichets fermés pour la 25e fois d'affilée, une série qui avait démarré justement face aux Aiglons la saison dernière. Et sur le banc d'en face, c'est un ancien de la maison qui est en train de réussir sa mission maintien. Frédéric Antonetti tourne à une moyenne de 1,55 points depuis son arrivée, le double de ses prédécesseurs.

Le vestiaire derrière Digard

Pour Didier Digard, la moyenne de points s'est ralentit après des débuts au galop. Avec 30 points pris en 17 journées, le coach niçois a le 6e bilan en Ligue 1 sur la période mais son équipe est 8e avec huit points de retard sur le Top 5 à quatre journées de la fin. Pas question donc de se projeter sur un éventuel miracle mais ces 12 points encore à distribuer peuvent faire pencher la balance au moment de trancher sur son avenir. L'intérimaire devenu titulaire ne sait pas encore s'il pourra conserver son poste au-delà de cette saison. Il peut déjà compter sur le soutien d'un vestiaire unanime sur la question. Lotomba, Ramsey puis Dante cette semaine ont tous répondu "oui" à la question de savoir s'ils souhaitent voir Digard rester.

Les yeux tournés vers l'Angleterre

La balle est dans le camp des dirigeants. A moins que la clef se trouve outre-Manche. Ineos est devenu favori pour racheter Manchester United et si le processus aboutit, le propriétaire britannique pourrait se concentrer sur le mastodonte anglais cet été et laisser la gestion du club niçois à Ghisolfi et Boquet, qui travaillent avec Digard depuis près de cinq mois.

Pour finir au mieux cette saison, les Aiglons peuvent compter sur le retour de Sofiane Diop, deux mois et demi après son dernier match face à Auxerre et cette blessure au genou tombée au pire moment. Le milieu de terrain pourrait d'ailleurs retrouver le XI à la place d'un Aaron Ramsey diminué (mollet). Youssouf Ndayishimiye et Nicolas Pépé soignent leur blessure au genou et ne seront pas du voyage.

Strasbourg décimé en défense

En face, le Racing est décimé en défense. Djiku (suspendu), Sobol (nez cassé) et Delaine (cheville) sont forfaits alors que Nyamsi et Le Marchand sont diminués mais bien dans le groupe. Frédéric Antonetti va donc devoir revoir ses plans et compter devant sur la réussite des Habib. Diallo et Diarra empilent les stats ces dernières semaines et ont permis à Strasbourg de remporter trois de ses quatre derniers matchs en Ligue 1.

