Ligue 1 : vivez Montpellier - Stade Brestois avec France Bleu

2019 se referme après cette ultime rencontre. Le Stade Brestois, 15e de Ligue 1, se rend chez un adversaire aux chiffres assez semblables aux siens, Montpellier, seulement 12e.

Brest a pour objectif de casser la série de trois défaites consécutives à l'extérieur (à Amiens, Marseille et Lille), ce qui permettrait de conserver une avance confortable sur la zone de relégation. Metz, 18e et barragiste, compte six points de retard. Nîmes, 19e, et Toulouse, 20e, sont à dix longueurs.

Comment Brest digérera-t'il ce troisième match en huit jours ? Vainqueur de Bordeaux, mercredi, en coupe de la Ligue, avec une tactique inédite à trois défenseurs, le Stade affronte un adversaire battu lors de ses trois derniers matchs.

Brest récupère Paul Lasne, Ludovic Baal et Irvin Cardona mais sera privé de Mathias Autret (pied) et de Haris Belkebla (cheville).

Commentaires de Léo Rozé et Thomas Lavaud. Direct dès 20 heures 30, coup d'envoi à 20 heures 45.

