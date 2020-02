Ligue 1 : vivez OGC Nice - Brest en direct sur France Bleu Azur

Cela fait cinq mois que le Gym n'a plus mis un pied dans le Top 5 de la Ligue 1. A l'époque, les Aiglons battaient Dijon (2-1) et se retrouvaient 3e à l'issue de la 6e journée. Depuis, ils ont glissé dans le ventre mou du classement, sans jamais être décroché. C'est le paradoxe de la saison niçoise, traversée dans un climat pesant par moment, mais qui laisse encore l'espoir d'une fin heureuse. Pour cela, il va falloir élever le niveau général de l'équipe, qui reste sur un revers contre Nîmes (1-3) et cette victoire au goût de défaite à Toulouse.

Brest équipe en forme

Pour espérer réintégrer, au moins provisoirement, le Top 5 de la Ligue 1 ce vendredi soir, le Gym doit enchaîner un second succès consécutif, ce qui ne lui est plus arrivé depuis début août. En face, Brest (13e) n'a perdu qu'un seul de ses 6 derniers matchs en championnat (3 victoires et nuls) et vient de battre Saint-Etienne (3-2) à domicile grâce notamment à une première période de très haute volée. Les Brestois récupèrent le milieu Mathias Autret et le défenseur Jean-Charles Castelletto, de retour de suspension.

Lusamba encore titulaire ?

Du côté des Aiglons, Hicham Boudaoui est toujours suspendu après son expulsion face à Lyon. Wylan Cyprien et Youcef Atal continuent de se soigner. Patrick Vieira devrait donc aligner une équipe proche de celle qui s'est imposée à Toulouse dans la douleur avec notamment Arnaud Lusamba titulaire au milieu. "Il a tendance à se satisfaire du minimum," a déclaré jeudi Patrick Vieira à propos de son milieu, qui avait disparu du groupe niçois en janvier. "Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. D'autres en faisaient plus que lui".

Vannuchi à l'honneur, une nouvelle tribune inaugurée

Avant la rencontre, l'ancien Aiglon Jean-Luc Vannuchi sera mis à l'honneur. Formé au Gym, le milieu de terrain avait passé huit saisons en rouge et noir (1988 - 1996) avant de s'envoler vers la Bretagne. Cette rencontre sera aussi l'occasion d'inaugurer la nouvelle "Tribune Citoyenne". L'OGC Nice et son Fonds de Dotation réserveront désormais à chaque match à domicile 200 places au premier anneau de la tribune Garibaldi pour les associations caritatives.

OGC Nice - Brest : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dès 18h dans l'avant-match. Coup d'envoi de la rencontre à 19h.