Ligue 1 : vivez OGC Nice - Lorient en direct sur France Bleu Azur

On espère que seul le Super Eagle aura les ailes coupées ce dimanche. Buteur à Nantes et face au Sheriff Tiraspol jeudi, Terem Moffi était lancé mais son club de Lorient, qui le prête sur la Côte d'Azur depuis janvier, a inclut la fameuse clause pour lui interdire de jouer face aux Merlus. Qu'importe, le Gym a suffisamment d'argument pour faire tomber ces Bretons, moins impressionnants depuis ce mercato d'hiver mais qui semblent trouver leur marques avec leur nouvelles recrues.

Ne pas laisser filer le Top 5

Lorient reste 9e au classement, avec le même nombre de points (43) que le Gym. Deux clubs qui regardent devant et qui ont donc remarqué que Lille avait encore gagné samedi, sur la pelouse de Toulouse, prenant du coup six points d'avance sur ce trio d'équipes à 43 points (avec Reims). L'OGC Nice doit donc répondre aux Lillois et recoller à ce Top 5, après avoir perdu quatre points sur les deux dernières journées de Ligue 1.

Sans Terem Moffi (ni Atal, Diop, Youssouf et Mendy), le Gym pourra s'appuyer devant sur un Gaëtan Laborde toujours généreux et en réussite en ce moment. Et sur le retour de Nicolas Pépé. L'Ivoirien a retrouvé les pelouses jeudi en C4 après deux mois d'absence et son entraîneur nous a confirmé vendredi qu'il était en mesure de démarrer. Billal Brahimi, auteur de quatre buts sur ses six dernières apparitions, est l'autre solution. Du côté des Merlus, pas de Kalulu ni de Innocent, blessés. En revanche l'ancien Aiglon Victor Makengo, arrivé d'Italie en janvier, est bien là.

