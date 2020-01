Ligue 1 : vivez Toulouse FC - Stade Brestois avec France Bleu Brezh Izel

Brest, France

En trois jours, le Stade Brestois a été éliminé des deux coupes. Il n'a désormais plus que la Ligue 1, et le maintien à assurer. Il reste dix-neuf matchs pour cela. Et les trois premiers seront d'une importance certaine. A Toulouse, contre Amiens, à Dijon... Que des concurrents directs.

Ce samedi, le Stade Brestois se rend donc à Toulouse, lanterne rouge du classement, battue dix fois consécutivement. Les retours dans le onze titulaire devraient être nombreux (Larsonneur, Charbonnier, Cardonna, Faussurier, etc) car l'enjeu est de mettre la lanterne rouge à treize points.

L'avant match

L'avant-match de l'adversaire (France Bleu Occitanie)

Les forces en présence

Trois absents marquant au Stade Brestois :

le milieu Belkebla souffre toujours d'un arrachement osseux à la cheville.

Le défenseur central Denys Bain, et le milieu offensif Mathias Autret n'ont pas été retenus.

Retour de Castelletto, Cardona, Diallo et Lasne, absents à Lyon

Le direct radio

Commentaires de Léo Rozé et Thomas Lavaud. Direct dès 20 heures 00.

Le direct web