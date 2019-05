Ligue 1 : voilà, c'est fini. En Avant de Guingamp est officiellement relégué en Ligue 2

Plus faible total de points, plus faible nombre de victoires et de buts marqués, record de buts encaissés. Cette saison est, de loin, la pire des treize saisons d'En Avant de Guingamp en Ligue 1. La relégation en Ligue 2 n'a donc rien d'un hasard.