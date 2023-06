Ligue 1 : votre équipe type de la saison des clubs bretons

Le capitaine du Stade Rennais Hamari Traoré est le joueur qui a reçu le plus de votes

Lorient, Rennes et Brest auront connu, chacun à leur échelle, une belle saison 2022/2023 en Ligue 1. Des Rennais 4e, des Lorientais séduisants dans le jeu et un Stade Brestois brillamment maintenu : beaucoup de joueurs de ces clubs méritaient leur place dans une équipe type. Nous vous avons consulté pour la composer , voici les résultats, avec 1236 votants.

Le onze breton de la saison

Le Stade Rennais est le club le plus représenté avec six joueurs dans le onze - Capture d'écran - DEMIVOLEE.COM

Mandanda et Bizot au coude à coude, Traoré plébiscité

Le poste de gardien aura été le plus dispoté parmi les votes : 500 auditeurs de France Bleu ont privilégié le calme et l'aura de Steve Mandanda, qui devance de 3 voix seulement le portier brestois Marco Bizot (497 votes), élu joueur de la saison par les supporters du SB29. Chez les défenseurs, pas de contestation dans la ligne de 4, avec un record de voix pour Hamari Traoré, cité à 814 reprises pour être l'arrière droit de cette équipe. Montassar Talbi (Lorient) et Arthur Theate (Rennes) sont les deux défenseurs centraux, Adrien Truffert (Rennes) est sur la gauche de cette défense.

Chez les milieux défensifs, il aura manqué 45 voix seulement à Baptiste Santamaria (Rennes) pour chiper la deuxième place du double pivot, composé de Laurent Abergel (Lorient) et Pierre Lees-Melou (Brest).

Chez les offensifs, Benjamin Bourigeaud (Rennes) et Enzo Le Fée dominent assez clairement les votes.

Un duo d'attaquants séduisant, mais surprenant

Les deux attaquants choisis par les auditeurs de France Bleu ont de quoi surprendre, puisqu'ils n'ont joué chacun qu'une demi-saison avec leur club pour des raisons différentes. Terem Moffi (Lorient), a quitté le Morbihan pour rejoindre Nice au mercato d'hiver. Martin Terrier (Rennes) a lui du mettre un terme prématurément à sa saison, après une grave blessure au genou début janvier. Pas suffisant pour les faire sortir de cette équipe type, que le meilleur buteur des trois clubs sur la saison Amine Gouiri aurait pu incorporer, mais il échoue à quelques voix de Terem Moffi (550 votes contre 565).